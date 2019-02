Troppo smog in centro, dalle 15 stop alle macchine

In applicazione del Piano di Azione del Comune di Trieste, adottato nel febbraio 2013 per far fronte a situazioni acute di inquinamento urbano, si comunica che il Sindaco, a seguito di specifica comunicazione dell’ARPA-FVG, ha firmato l’ordinanza di blocco del traffico nel centro cittadino con contestuale richiesta di ridurre il riscaldamento degli edifici, per quattro giorni, da oggi martedì 19 a venerdì 22 febbraio, nella fascia oraria dalle ore 15.00 alle 20.00.

L'area dove non poter circolare

I divieti di circolazione riguardano gli autoveicoli alimentati a benzina o gasolio antecedenti alla classe euro 4 e i motoveicoli e ciclomotori antecedenti alla classe euro 3. Resta interdetta l'area del centro cittadino del borgo Teresiano mentre rimangono percorribili le rive. Nel link tutte le informazioni utili.

