Sarà demolita dopo 35 anni l'insegna del Bounty in largo Barriera

"Venerdi 17 maggio l'isegna del Bounty Pub posta in largo Barriera vecchia verrà fatta demolire per volere delle nuove leggi comunali". Lo rende noto la pagina Facebook del noto locale.

"Punto luce nella notte per molti viandanti in cerca di cibo e altro fino a tarda notte - spiegano i gestori del locale -, non brillera' più di luce propria. Dopo 35 anni non allieterà più l'angolo di via Pondares. Che tristezza. Noi della ciurma del Bounty comunque siamo sempre qua e vi aspettiamo come sempre. Alla faccia di Trieste turistica".

