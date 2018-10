Inseguimento e auto contro il muro in via di Conconello: un arresto (FOTO)

Ruba un'auto ma i Carabinieri lo inseguono e la corsa finisce contro il muro: è accaduto nella tarda mattinata di oggi, 6 ottobre 2018, in via di Conconello. La macchina era stata rubata e i Carabinieri del Nucleo Radio Mobile di Aurisina l'hanno intercettata dopo un inseguimento. Il conducente ha tentato di scappare e ha "speronato" la macchina dei Carabinieri ma i militari dell'Arma hanno eseguito una manovra in sicurezza stringendo la macchina contro un muro. Alla autovettura del ladro è scoppiata una gomma e quindi si è dovuta fermare. Arrestato il ladro. La dinamica è ancora al vaglio dei militari.