Inseguimento di un passeur all'alba: danneggiato un muretto in via Ovidio

Un rocambolesco inseguimento nelle prime ore della mattina in pieno centro cittadino: è accaduto oggi, 31 agosto, intorno alle 5 e tra le zone interessate c'è anche la centralissima via Ovidio, dove è stato danneggiato addirittura un muretto. Secondo le prime testimonianze le auto della Polizia di Frontiera avrebbero inseguito un passeur con dei migranti a bordo di un furgone, il cui percorso si è concluso una volta accerchiato dalle volanti. I forti rumori e il dispiego di forze dell'ordine non sono passati inosservati agli abitanti della zona.

Notizia in aggiornamento