Inseguimento della Polizia, fermata una macchina in piazza Vico

"Ho visto una macchina della Polizia sfrecciare su piazza Vico e fermare un'automobile con un paio di persone a bordo. Poi ne sono arrivate altre. Sono stati fermati e poi altro non so. I miei colleghi mi han detto che c'era un po' di casino ma altro non vi saprei dire". Queste sono le parole di un tassista che era presente in zona quando si è concluso l'inseguimento.

Il fatto

Intorno alle 13 una macchina con a bordo un paio di persone (due, forse tre, al momento non ci sono informazioni precise ndr) è stata inseguita da alcune volanti della Polizia e "braccata" nei pressi di piazza Vico. Al momento il motivo non è chiaro e sono in corso degli accertamenti.

Seguiranno aggiornamenti