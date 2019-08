Inseguimento della Polizia slovena, arresto in pieno giorno sullo svincolo di via Svevo

La Polizia slovena ha effettuato un blitz sulla rampa che dalla strada statale 202 conduce in direzione del rione di Chiarbola nel pomeriggio di oggi 24 agosto poco dopo le 15.30. L'arresto - al momento non si conosce il numero preciso delle persone fermate - è con molta probabilità l'esito finale di quello che a tutti gli effetti sembrerebbe essere un inseguimento. Il fermo ha visto l'intervento anche della Polizia Locale di Trieste e di almeno quattro vetture della Polizia di Stato. La notizia è in aggiornamento.