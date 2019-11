Inseguimento transfrontaliero sul Carso: due feriti (FOTO)

Un inseguimento transfrontaliero ha avuto luogo oggi sulla strada tra Basovizza e Cosina: un'auto guidata da un presunto passeur, con moglie e figlia al seguito e altri due passeggeri, è stata seguita ad alta velocità dalla Polizia Slovena, per poi terminare la corsa in un impatto che avrebbe coinvolto altre due auto. Una di queste avrebbe riportato danni ingenti ma nessuno degli occupanti di queste due vetture sarebbe rimasto ferito. Portate invece al Burlo dal 118 la donna con la bambina, che hanno subito lesioni di cui ancora non si conosce la gravità. Ferite a quanto sembra superficiali per i due trasportati, probabilmente migranti irregolari. Il passeur si sarebbe poi dileguato nella boscaglia circostante e le forze dell'ordine stanno seguendo le sue tracce. Notizia in aggiornamento.