Inseguiti e presi a pugni sotto casa, poi i ladri sfondano il portone

Importunati e seguiti fino a casa da due malviventi, poi l'aggressione. Sarebbe successo la notte tra il 9 e il 10 novembre a due giovani, in un condominio nei pressi dell'ospedale maggiore. Così è stato segnalato sui social da una vicina di casa, che ha dichiarato: "Sono stati seguiti da piazza Goldoni fino a sotto casa, dove sono stati presi a pugni e derubati dell'orologio. Dopo essersi messi in salvo nell'atrio di casa gli aggressori hanno sfondato i vetri del portone. I ragazzi si sono recati in ospedale per un controllo medico". Secondo la segnalatrice non hanno riportato ferite e ora stanno bene, anche se sono impauriti. Nelle prossime ore il fatto sarà denunciato alle autorità.