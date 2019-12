Insulta i poliziotti e i clienti di un bar in via Settefontane: nei guai 58enne

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità un uomo, A.N., nato a Milano nel 1961 e residente in città. In palese stato di alterazione alcolica, ha inveito contro e importunato gli avventori del "Disco Bar" in via Settefontane 13. Il proprietario ha informato la sala operativa della Questura per il tramite del 112 e sul posto si è recato un equipaggio della Squadra Volante. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha ostacolato l’operato degli agenti, insultandoli e continuando a inveire contro i clienti del locale. Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica