Interagire con anziani affetti da demenza: corso di Operatore Validation

EnAIP Friuli Venezia Giulia, con il supporto dell’ITIS di Trieste, in qualità di Authorized Validation® Organization organizza un corso per OPERATORE VALIDATION I LIVELLO della durata di 60 ore.

Il corso è rivolto soprattutto agli operatori socio-sanitari (Oss, infermieri, educatori, fisioterapisti, psicologi, medici ecc.), ai volontari e ai familiari che si trovano ad interagire con persone anziane disorientate o affette da demenza, ma è aperto anche a chi non ha una competenza specifica ed è interessato al metodo.

Il metodo Validation®

Ideato negli anni '60-'70 dalla gerontologa Naomi Feil, il metodo Validation® viene in particolar modo utilizzato per relazionarsi con persone affette da decadimento cognitivo e con disturbi comportamentali, spesso diagnosticati con il morbo di Alzheimer, aiuta a ridurre lo stress e a entrare in sintonia con i ritmi e con il mondo dei pazienti.

Il corso è tenuto da docenti Validation® certificati.

Con il superamento della prova finale i partecipanti acquisiscono la qualifica di "Operatore Validation® di primo livello".

Sede del corso: ASP ITIS, via Pascoli 31, Trieste

Per informazioni e iscrizioni

Giulia Venturato: g.venturato@enaip.fvg.it / tel. 0434 586411