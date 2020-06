"Internet fuori uso quando piove e strade a rischio cedimento", parla la III circoscrizione

Puntuale con l'arrivo delle copiose piogge e temporali, strada del Friuli va in tilt. Tra le varie problematiche che si verificano, c'è quella legata alla rete telefonica e la connessione internet che Walter Gasperi, vicepresidente della III circoscrizione, ha voluto mettere in luce. "Ogni volta che piove o c'è un temporale, la connessione internet e la rete telefonica sono fuori uso. Succede spesso, ma in questo periodo, con lo smartworking e le lezioni a casa, il problema si è particolarmente accentuato. Non viviamo in un paesino disperso e abbiamo oneri di urbanizzazione altissimi, nonostante ciò, nel 2020, non riusciamo nemmeno a fare un bonifico online. Per non parlare dei ragazzi che quest'anno devono fare gli esami. Bisogna ristrutturare la linea al più presto"

Ma internet non è il solo problema di strada del Friuli: "Nella zona dall'ex dazio a Contovello, come più volte verificato anche con la presidente della prima circoscrizione Maya Tenze, in quanto di loro competenza, e in prossimità del curvone davanti al civico 507, ci sono delle preoccupanti crepe ed i muri lato mare sono tutti piegati, segno che la strada non è più in grado di reggere l'intenso traffico attuale, potrebbe cedere e necessita di una drastica ristrutturazione. Si tratta di uno degli ingressi principali della città; il Comune, in questi ultimi anni, ha dato una seconda vita a moltissimi rioni, riqualificandoli. Crediamo sia giunto il momento di pensare anche a questa zona".