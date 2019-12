Famiglia intossicata dal monossido di Carbonio, in tre in cura a Trieste

Un'intossicazione da monossido di carbonio ha avuto luogo ieri, martedì 10 dicembre, in un'abitazione nella zona sud di Udine. Come rivela ANSA FVG la famiglia, padre, madre e un bambino di pochi anni, è rimasta intossicata dal gas che, probabilmente, si è sprigionato dalla caldaia. I tre si trovano ora a Trieste, all'ospedale di Cattinara, per i trattamenti in camera iperbarica.

I fatti

L'episodio si è verificato intorno a mezzanotte: è stata la madre a sentirsi male per prima e subito il padre ha avvertito i soccorsi. Gli operatori sanitari hanno quindi rilevato la presenza di monossido di carbonio nell'aria e hanno contattato i Vigili del fuoco. La famiglia è stata portata in ambulanza prima all'ospedale di Udine e da lì trasferita a Cattinara, mentre la casa è stata posta sotto sequestro. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Udine stanno indagando sui motivi dell'incidente, ma i sospetti al momento sono concentrati sulla caldaia.