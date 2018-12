Investe un'anziana in via dell'Istria e scappa: ritrovato dalla Polizia locale

Quella che sembrava una brutta caduta si è poi rivelata un vero e proprio investimento sulle strisce. Dopo aver investito un'anziana signora il conducente non si è fermato, salvo poi essere rintracciato dalla Polizia Locale con l'aiuto delle telecamere della Trieste Trasporti.

I fatti

È accaduto in via dell'Istria il 17 novembre: la pattuglia del Reparto Motorizzato della Polizia Locale è arrivata sul posto trovando una donna anziana a terra sull'attraversamento pedonale. In un primo momento sembrava una caduta accidentale con lesioni importanti, poi un testimone ha consegnato agli agenti un pezzo di un faro e di carena lasciati sull'asfalto. Anche grazie alle immagini della telecamera installata su un autobus gli operatori hanno capito che si trattava di un investimento e con i pochi elementi a disposizione sono riusciti a risalire al veicolo, un motociclo Piaggio X9.

Le indagini

Sono quindi partite le indagini e alcuni giorni fa una pattuglia del Nucleo Tecnologie Stradali ha fermato uno scooter senza assicurazione in via Svevo, durante un controllo di Polizia Stradale con il Targa System (strumento che analizza le targhe e avvisa gli operatori quando un veicolo è scoperto di assicurazione o revisione). Una volta fermato il motociclo gli operatori hanno notato il tipo di scooter e i danni compatibili con il mezzo ricercato per l'investimento in via dell'Istria.

Il ritrovamento

Dopo aver riscontrato la corrispondenza tra le parti mancanti del motoveicolo e i pezzi in possesso degli operatori al conducente, (un uomo con iniziali V.L., di 48 anni), è stata contestata la fuga e l'omissione di soccorso (penale), la guida senza patente e su un mezzo privo di assicurazione (con il sequestro del veicolo come sanzione accessoria), oltre alla mancata trascrizione del passaggio di proprietà. Merito della Polizia Locale, che con ostinazione si è impegnata a cercare i responsabili, anche quando i pochi elementi a disposizione avrebbero fatto pensare ad un'impresa impossibile.