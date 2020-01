Investimento in via Fabio Severo, settantenne a Cattinara

Un uomo sulla settantina è stato investito sulle strisce pedonali di via Fabio Severo all'altezza del civico 22 verso le 18.20 di oggi 2 gennaio. Il pedone, soccorso dall'ambulanza del 118 giunta sul posto assieme alla Polizia Locale, è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dopo un volo di circa due metri. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. A fermarsi per primo dopo l'investimento un agente della Polizia penitenziaria di Trieste. Il conducente dell'autovettura è stato sottoposto all'alcool test come da consuetudine in questi casi. Il risultato è stato negativo.