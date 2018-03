Investimento in via Giulia, un pedone ferito in ospedale

Un pedone investito in via Giulia 64: è accaduto alle 9.45 di oggi, 27 marzo. L'auto, guidata un uomo di 71 anni con iniziali M.M., procedeva in direzione centro città quando ha investito C.R., uomo di 61 anni, che attraversava sulle strisce. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e un'ambulanza con automedica, il ferito è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso di Cattinara.