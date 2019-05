Investito da un muletto al CESPED di San Dorligo: un ferito a Cattinara

Infortunio sul lavoro al CESPED di San Dorligo - Dolina: un operaio di 47 anni è stato investito da un muletto che portava pallet. È successo oggi, giovedì 30 maggio, alle 8:30 circa nella filiale triestina dell'azienda di spedizioni nazionali e internazionali, sita in via Muggia. L'uomo, di nazionalità italiana, ha riportato traumi importanti alle gambe, tra cui una ferita profonda e una frattura esposta della caviglia e i sanitari del 118 lo hanno portato al pronto soccorso di Cattinara in codice giallo.