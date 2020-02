Io Tifo Sveva: nasce l'associazione per donare un sorriso ai bambini oncologici (FOTO)

Un cuore con una "S" al centro sarà il logo dell'associazione "Io Tifo Sveva", nata per donare supporto e momenti di serenità ai bambini con malattie oncologiche in cura al Burlo. Un'iniziativa senza fini di lucro ideata da mamma Marta e papà Paolo, genitori della piccola cestista triestina mancata l'anno scorso a otto anni e mezzo a causa di una grave malattia. “In questo difficilissimo percorso – racconta Marta Bassi, madre di Sveva - abbiamo ricevuto affetto da tutta la città e ci siamo impegnati perché Sveva vivesse tutto nella maniera più leggera possibile. Noi vogliamo regalare anche alle altre famiglie in difficoltà quel sorriso che Sveva aveva sempre, cercando di realizzare i loro desideri e organizzare piccole iniziative in reparto”.

Sabato 22 la presentazione al pubblico

Un impegno che abbraccerà quindi il settore dell'assistenza psicologica, che già esiste nel reparto di OncoEmatologia del Burlo e che verrà rafforzata in sinergia con le altre associazioni benefiche. Presenti alla conferenza stampa di presentazione anche il papà di Sveva Paolo Piattelli e il sindaco Roberto Dipiazza. È stato inoltre annunciato che sabato 22 febbraio alle 11:30 la nuova realtà sarà presentata alla cittadinanza in un evento pubblico all'Allianz Dome.

La "S" dentro il cuore

Il logo è ispirato all'ultimo disegno di Sveva: “La S dentro il cuore – racconta la mamma – non è solo quella del suo nome, ma ricorda anche il simbolo di un supereroe, e lei si sentiva così per merito di tutto l'amore che le arrivava dalla città, da tutta Italia e dal mondo sportivo: della pallacanestro e del rugby soprattutto” proprio da quel mondo, infatti, è partito l'hashtag #iotifosveva, diventato virale in poco tempo sui social. Presenti alla conferenza stampa l'attuale presidente della Pallacanestro Trieste Mauro Ghiacci e il suo predecessore Gianluca Mauro, che hanno portato il loro commosso ricordo della piccola giocatrice.

Scuola in ospedale

Altro grande obiettivo dell'associazione è il sostegno alla “Scuola in ospedale”, un progetto che organizza lezioni per i piccoli degenti del reparto, in modo da creare una virtuosa continuità con la vita quotidiana dei bambini, dar loro modo di non perdere l'anno scolastico e tenere aperta quella “finestra di normalità” che risulta essenziale per superare questa fase estenuante e impegnativa.





Intervenuto anche il padre di Sveva, Paolo Piattelli, che ha espresso grande gratitudine e stima per il lavoro del personale del reparto di oncoematologia del Burlo, in particolare per il dottor Marco Rabusin, presente all'evento. “Ogni anno in regione – ha dichiarato Rabusin - abbiamo circa 49 diagnosi di tumore infantile all'anno ma i progressi in ambito oncoematologico sono eccellenti e più del 75% dei pazienti guariscono. I bambini sono straordinari nell'affrontare questi capitoli della loro vita, molto più di noi adulti. Necessitiamo di grandi alleati, che sono i genitori. Paolo e Marta sono stati dei modelli, per il loro entusiasmo, la loro forza e la loro fantasia”.

Commosso anche l'intervento del sindaco Dipiazza che ha espresso “grande ammirazione per la forza e la tenacia di questa famiglia”, anticipando che nell’area ex Maddalena, attualmente in via di riqualificazione, saranno dedicati degli spazi al Burlo e a questa iniziativa.

