Iron Maiden, fan da tutto il mondo per il gran concerto (FOTO)

Manca pochissimo ormai al tanto atteso concerto degli Iron Maiden. La città è letteralmente invasa da fan da tutto il mondo! Tra i bar, in attesa dell'inizio, abbiamo raccolto alcune storie, impressioni e aspettative...

"Li abbiamo visti già due volte qui a Trieste ed una terza a Reggio Emilia. Siamo loro fan da 12,13,14 millenni- scherza un gruppo di triestini che hanno trovato ristoro al Bar Stella prima del concerto." Secondo noi sarà un concerto fantastico! Non vediamo l'ora".

La pensa così anche una famiglia slovena: "Siamo qui a Trieste per la seconda volta. La prima, nostro figlio aveva solo 7 anni. Facendo il conto invece tutti i concerti che ho visto, per me questo è l'11esimo. Ci aspettiamo un'ottima esibizione!"

Un altro gruppo di triestini ci racconta di essere fan del celebre gruppo metal dall'adolescenza. Tra le canzoni preferite ricordano "The rime of the ancient mariner", "The number of the beast", "Infinity dreams". "Sono dei zietti che suonano ormai, ma hanno sempre una grande energia" aggiunge uno del gruppo.

Da Pordenone invece abbiamo incontrato Rossella e Matteo" Siamo partiti alle 18.30. Siamo fan degli Iron Maiden da tantissimo tempo: io da 25 anni e lui da 30. Eravamo qui anche due anni fa. Sarà sicuramente un concerto fantastico! Anche questa volta saremo sotto il palco. Questo tour è un po' un revival, quindi verranno eseguiti meno pezzi dall'ultimo album e più successi che ormai hanno fatto la storia". E la canzone preferita? "The trooper per entrambi"

Non mancano fan dalla Croazia come Viktoria e Hrvoje che da Rijeka sono venuti a Trieste con un gruppo di amici." Sarà uno show, come sempre! Siamo venuti qui con un gruppo di amici e non vediamo l'ora di entrare. Speriamo solo che questo non sia l'ultimo concerto. Siamo fan degli Iron Maiden da ben 15 anni, non potevamo perderli"

Infine grande entusiasmo anche da più lontano. Alla Portizza abbiamo trovato anche fan dalla Finlandia, da Israele e Slovenia: " Siamo dei grandissimi fan! Mi aspetto che la gente urli, che sia pazza, rock e che canti a squarciagola"

