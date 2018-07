Istralandia, secondo posto in Europa e sesto nel mondo

Un secondo posto tra i 300 parchi acquatici d'Europa, dietro solo a quello di Siam di Adeje, Tenerife (Spagna), e un sesto posto tra tutti i parchi acquatici del mondo. Sono questi i più recenti riconoscimenti internazionali ottenuti dall'Aquapark di Istralandia (Novi Grad (Cittanova d'Istria), Croazia, a pochi chilometri dal confine italiano). La classifica è stata pubblicata da Tripadvisor quest'anno.

«Il premio ripaga e riconosce gli sforzi e i continui investimenti sostenuti in materia di formazione del personale, cortesia e professionalità, cura del verde, intrattenimento e varietà dei programmi di animazione, ordine, pulizia e qualità dell'acqua delle piscine, ricca e diversificata offerta gastronomica, nuove attrazioni adrenaliniche di ultima generazione, alto livello di servizi, offerte sportive e comodità nei collegamenti stradali - hanno dichiarato i titolari dell'Aquapark - . Vogliamo ringraziare per questo nuovo e importante risultato tutti i dipendenti della struttura e condividere con tutto il team il grade successo di Istralandia che rappresenta un grande successo turistico anche per l'Istria e la Croazia più in generale».