Partito da Trieste per fare il giro dell'Italia a piedi, Brusamento è arrivato in Campania

Ha fatto tappa ai Templi di Paestum, Elio Brusamento, il 67enne di Padova che sta facendo il giro d’Italia a piedi. Pensionato, alpino, con un passato da calciatore in serie C e da maratoneta amatoriale, ha cominciato a coltivare il sogno di percorrere la Penisola a piedi dal 2012. È partito il 25 aprile 2019 da Trieste: il suo obiettivo è visitare l’Italia in modo lento, incontrare tante persone e studiare i borghi di confine. Il progetto dovrebbe concludersi a gennaio 2021, quando è previsto il suo rientro a Udine.

La curiosità

Brusamento è stato accolto anche presso la sede della Croce Rossa Italiana di Agropoli, in viale Lombardia, in mattinata. Al termine del suo progetto, non mancherà un libro: “Terre di confine", per raccontare la sua singolare esperienza di viaggiatore.