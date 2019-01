Italo sbarca in Fvg, Trieste fuori

Italo, il competitor delle Frecce di Trenitalia, arriverà in Fvg con collegamenti diretti da Udine e Pordenone, ma non da Trieste. Il capoluogo regionale, infatti, non è tra le destinazioni diffuse dal blog ferrovie.info, che ha anticipato lo sbarco di Italo nella nostra regione .

A partire da giugno, quindi, Roma più vicina solo per chi abita in Friuli. Oltre alle due città friulane la rete verrà ampliata a Treviso e Bergamo (dove il servizio verrà attivato da metà marzo). “Entro un paio di settimane contiamo di mettere in vendita i biglietti on line: per metà marzo il collegamento diretto con Roma sarà sui binari" hanno spiegato da Italo NTV.