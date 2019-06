Tenta di sfilare l'arma ad una guardia di Italpol, sedata un'aggressione al Giulia

Ieri pomeriggio si è verificata l'ennesima aggressione nei confronti di una guardia giurata dell'Italpol all'interno del centro commerciale Il Giulia. La guardia, in servizio presso il supermercato Pam al piano terra del centro, è intervenuto dopo una segnalazione relativa ad un presunto pestaggio in cui è stato coinvolto un addetto ai servizi di anti taccheggio.

Giunto al piano superiore de Il Giulia, il dipendente di Itapol si è trovato di fronte una persona che, secondo una nota, sarebbe stato sotto l'effetto di stupefacenti o alcool. La stessa avrebbe iniziato una discussione piuttosto accesa con la guardia e avrebbe tentato di sfilare la pistola in dotazione al dipendente di Italpol.

In quell'istante la guardia ha atterrato la persona che poco prima avrebbe tentato di rifilargli una testata. Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Rozzol, coadiuvati anche dal reparto Radio Mobile che non sono dovuti intervenire perché la situazione si era già normalizzata. Tutta la scena, secondo la nota di Itapol, è stata ripresa da una bodycam installata addosso alla guardia in servizio.