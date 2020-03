Coronavirus, un decesso e altri cinque casi all'ITIS

Un anziano, ospite dell'ITIS, è morto. L'annuncio è stato dato in un comunicato stampa redatto dalla stessa struttura: "Purtroppo, addolorati, informiamo che a causa dell'infezione da Covid-19 è venuto a mancare un nostro anziano residente. L'intera comunità ITIS si stringe attorno alla famiglia esprimendo il più sentito e profondo cordoglio".

"L'Azienda sanitaria ci ha inoltre comunicato nella giornata odierna - si legge nella nota - che sono risultati positivi al Covid-19 tre anziani della residenza Stella Alpina e due operatori della residenza Ciclamino già in isolamento a casa da alcuni giorni. Complessivamente i positivi salgono a 6. I familiari direttamente interessati dalle situazioni a rischio o conclamate di infezione in cui si trovano i loro cari sono prontamente informati. Tutti i familiari dei residenti in ITIS sono giornalmente informati, attraverso i canali di comunicazione interna dell'Ente, in merito all'evoluzione generale della situazione".

“E' un momento molto difficile per tutti; siamo vicini soprattutto ai nostri anziani residenti, alle loro famiglie e a tutti i nostri operatori, consapevoli – spiega Aldo Pahor, presidente dell'ITIS – che nei prossimi giorni saremo tutti messi alla prova emotivamente, con sentimenti e notizie buone che si alterneranno a quelle meno buone ma dobbiamo rimanere forti e uniti”. “Ogni giorno, coadiuvati dai medici ASUGI prontamente intervenuti e dallo staff di MMG degli ambulatori aziendali, i nostri operatori – prosegue Pahor - assistono professionalmente, con grande umanità e spirito di sacrificio tutti gli anziani residenti, nel migliore modo possibile e segnalando tempestivamente all'autorità sanitaria le situazioni febbrili. Casi di febbre in Itis, anche importanti, ci sono sempre durante tutto il periodo dell'anno ma le circostanze impongono una particolare attenzione e un dedicato loro monitoraggio”.