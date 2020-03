Coronavirus, ITIS: "Ricevute mascherine e protezioni: grazie a Regione e cittadini"

Grande soddisfazione e commozione per l'ITIS dopo il caloroso e tempestivo riscontro da parte della cittadinanza in seguito alla richiesta d'aiuto per l'impellente bisogno di mascherine, guanti e camici in esaurimento. “Il presidente Fedriga e l'assessore Riccardi stanno dimostrando con il loro lavoro grande attenzione e sensibilità della Regione nei confronti dei cittadini più deboli a rischio e, con riferimento all'ITIS, nei confronti dei nostri anziani e dell'Ente in generale”. Lo dichiara Aldo Pahor, presidente dell'Itis,

“Nonostante la carenza dei dispositivi riguardi tutto il territorio nazionale - prosegue il presidente Pahor - questa mattina abbiamo ricevuto dalla Protezione Civile regionale e da molti triestini, ai quali va tutto il nostro ringraziamento, un quantitativo di dispositivi di protezione che ci consente di continuare a lavorare garantendo standard di sicurezza adeguati”.

“E' stato un gesto di solidarietà collettiva che ha emozionato tutta la comunità ITIS - sottolinea Pahor – soprattutto perché si manifesta in un momento di gestione dell'emergenza molto complesso. La vicinanza della Regione, – prosegue Pahor - a cui riconosciamo l'impegno attraverso la Protezione Civile regionale a provvedere, anche in via autonoma e oltrepassando le sue funzioni, al reperimento dei dispositivi di protezione, ci conforta e sprona a continuare a lavorare sereni per tutelare le persone più fragili”.

“Sono molto contento – conclude Pahor – che la città abbia reagito così positivamente e che abbia preso consapevolezza che l'Itis è parte integrante del tessuto sociale cittadino. Ora dobbiamo continuare insieme e uniti perché l'emergenza non è ancora finita”.