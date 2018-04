Snack e gadget dal Sol levante, apre Japan Cute: triestini in fila all'inaugurazione (FOTO)

Successo per la nuova apertura di Japan Cute! Un nuovo negozio situato in via Gatteri 9/c dove trovare le migliori chicche direttamente dal Giappone! Peluche, portachiavi, snack e tanto altro vi aspettano da Matteo Vittori, un giovane di 27 anni che, grazie al suo coraggio è riuscito a regalarci un posto davvero speciale.

«Sono sempre stato affascinato dalla cultura giapponese e dai suoi sapori. Japan Cute è nato dall’idea di accorciare la distanza tra produttore e consumatore dei tipici e adorati prodotti che il Sol levante ha da offrire. - ci ha raccontanto Matteo - Solitamente acquisto online ciò che mi interessa, è l'unico modo. Però sempre in piccole quantità, a prezzi molto alti o mystery box da 80 a 100 pezzi senza la possibilità di scegliere. I costi di spedizione e i tempi di attesa sono alcuni dei problemi che rendono difficile l'accesso a questi prodotti: le tempistiche di ricezione si allungano di molto, a volte ci vogliono mesi e le pietanze arrivano molto vicine alla loro scadenza».

«Parlando con amici e conoscenti - continua il giovane titolare- ho scoperto che in molti non avevano mai assaggiato quello che acquistavo dal Giappone per un motivo o per un altro, o addirittura perchè non ne conoscevano l'esistenza. È nato quindi il desiderio di far provare loro gusti nuovi e mai assaggiati prima».

Un’ottima idea che ha attirato fin da subito - c’era una bella fila!- i triestini che, curosi, si sono piombati sul posto! Tra manicaretti a forma di panda e deliziosissimi peluche, la città è decisamente pronta alla japan invasion, ovviamente super cute!

«In futuro - assicura Matteo-, oltre a gadget e snack, verranno introdotti anche altri prodotti come articoli per cucinare i vostri piatti preferiti e per la vita di tutti i giorni».