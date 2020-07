Maltempo in montagna, soccorsi quattro alpinisti triestini bloccati in parete

Quattro alpinisti triestini sono stati recuperati dal Soccorso Alpino e Speleologico di Cave del Predil dopo essere rimasti bloccati sulle pareti del campanile di Villaco nelle Alpi Giulie, all'interno del gruppo dello Jôf Fuart, lungo la via Migliorini. Uno di essi si è procurato una brutta frattura esposta ad una gamba ed è stato recuperato assieme al suo compagno di cordata. Gli altri due sono stati raggiunti dai tecnici del Soccorso Alpino e accompagnati alla base della parete.

I dettagli dell'incidente non sono ancora noti. Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dal peggioramento delle condizioni meteo. Sul posto anche la Guardia di Finanza di Sella Nevea e l'elisoccorso che, a causa delle cattive condizioni di visibilità non è ancora riuscito ad alzarsi per raggiungere la zona. Seguiranno aggiornamenti.