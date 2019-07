La Junior Alpina ha finalmente un campo da gioco

Lieto fine per il baseball triestino. La società Junior Alpina, con il suo Presidente Pasqualino Izzo, grazie all’interessamento dei Presidenti della FIBS nazionale e del CONI regionale, ha ottenuto il tanto atteso affidamento del diamante di Opicina.

L’impianto, che ha già subito i primi fondamentali interventi di ripristino - al momento tutti a spese della Junior Alpina -, verrà destinato alle attività giovanili del baseball e al softball.

Sabato 27 luglio, alle ore 18.30, in concomitanza con il XIX Torneo senza Confini Under12, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dello storico impianto donato alla cittadinanza dal Governo Militare Alleato che l’aveva concepito per lo svago delle truppe e come strumento di integrazione con la popolazione locale.