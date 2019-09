In incognito come un turista qualsiasi, il premio Nobel Ishiguro visita il Museo di Svevo

Come un ninja, in incognito e senza quasi lasciar traccia del suo passaggio. Che Kazuo Ishiguro, lo scrittore britannico premio Nobel per la letteratura 2017, venerdì scorso era a Trieste e, proprio nel giorno dell'anniversario della morte di Italo Svevo, ha visitato il museo di via Madonna del Mare lasciando una dedica sul libro delle firme. A renderlo noto sono gli amministratori della pagina Facebook della struttura che ospita il ricordo dello Schimdt e di James Joyce, attraverso un post comparso sul noto social network.

"Che Kazuo Ishiguro di giapponese abbia solo le origini è cosa nota" così recita il testo. "E tuttavia pare che alcune caratteristiche da queste origini abbia tratto: per lo meno la capacità dei famosi guerrieri ninja di rendersi praticamente invisibile. Venerdì pomeriggio Ishiguro, non annunciato e insalutato, in totale incognito, è stato al Museo e ci ha lasciato una dedica sul libro delle firme dei visitatori".

La prestigiosa firma, dopo la visita avvenuta per voce di Dennis Pitacco, ha lasciato i suoi ringraziamenti che non sono passati inosservati. "Great to visit this beautiful little museum and thank you for the excellent lecture on Joyce and Svevo | Kazuo Ishiguro | 13th sept. 2019". Grande emozione quindi per il Museo triestino che tuttavia non è nuovo a visite di personaggi importanti. "A noi non resta che l'emozione di sapere che, dopo la visita di Orhan Pamuk nel 2015, un altro premio Nobel è venuto a omaggiare il nostro museo e la gratitudine per le sue belle parole" questa la seconda parte del messaggio su Facebook.

La visita di un premio Nobel per la letteratura si inserisce idealmente nelle aspettative del Museo e della città tutta, per la corsa alla candidatura di Trieste a Città della Letteratura Unesco. "Lo prendiamo come un bellissimo auspicio" conclude la nota.