"Oggi non esco", nasce il kit digitale di Despar per i bambini in quarantena

Anche i supermercati in prima linea per sensibilizzare le nuove generazioni alla corretta alimentazione e a uno stile di vita sano. Questa volta a scendere in campo è Despar, con un'iniziativa che fa parte del progetto "Le Buone Abitudini" e che da oggi distribuirà un kit digitale agli insegnanti di tutte le scuole primarie del Friuli Venezia Giulia.

L'iniziativa

Despar ha distribuito in questi giorni, in Friuli Venezia Giulia, il kit "Oggi non esco", un documento in formato digitale dedicato agli alunni di scuola primaria. "Oggi non esco" è un pdf interattivo progettato per accompagnare i più piccoli nel trascorrere il tempo in casa valorizzando l’importanza di un corretto stile di vita: al suo interno sono raccolte schede da colorare, attività educative e ludiche che possono essere svolte dai bambini dai 5 ai 10 anni, seguendo le semplici indicazioni riportate, con l’aiuto del genitore o in autonomia.

«In questo momento complicato in cui abbiamo dovuto rinunciare alla normale vita scolastica - ha dichiarato Fabio Donà, Direttore Marketing di Aspiag Service - il kit 'Oggi non esco' vuole essere un'opportunità didattica in più che noi di Despar mettiamo a disposizione di alunni e insegnanti. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che i più piccoli possano esplorare il mondo delle buone abitudini alimentari e del corretto stile di vita anche restando a casa. Una volta completato il documento, l’alunno potrà inviarlo all’insegnante e condividere con i compagni di classe le proprie scoperte».

