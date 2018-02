Porto di Capodistria sofferente: Trieste pronta a drenare i traffici

Porto di Capodistria in sofferenza per lo sciopero in bianco a singhiozzo dei gruisti del terminal. Si tratta solo dell'ultimo tassello di una situazione sempre più complessa fra i vertici di Luka Koper e le organizzazioni sindacali. Come dichiato da Telequattro, lo conferma una lettera inviata in clienti in cui si parla di rallentamento delle operazioni nel terminal container a causa degli inaspettati disaccordi tra i vertici e le organizzazioni sindacali, sottolineando che ci sono delle trattative in corso per la soluzione e che non c'è alcun sciopero ufficiale.

La reazione dei gruisti è legata alla contrarietà al processo di privatizzazione voluto da Lubiana. Oggi anche una delegazione di Usb Lp-Clpt ha partecipato alla manifestazione contro il tentativo di licenziamento di Mladen Jovicic, dirigente del sindacato dei gruisti delle attività portuali.