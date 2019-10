Il piccolo Kris in partenza per gli Stati Uniti, pronto per le cure

Kris Zudich partirà per gli Stati Uniti la prossima settimana e riceverà le cure necessarie all'ospedale UCLA di Los Angeles. A dare l'annuncio l'associazione slovena " Palčica pomagalčica " che ha dato su Facebook la splendida notizia, riportata dal Primorski.

Il bimbo, di appena 19 mesi, è affetto da atrofia spinale di tipo 1, una malattia rara che può essere bloccata grazie alla somministrazione del Zolgensma, un farmaco commercializzato dalla Novartis e che è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti. Dopo tanta attesa, il momento è arrivato: “Stiamo scrivendo per informarvi che, per la metà della prossima settimana, è stato programmato un volo per l'America (Los Angeles). Kris riceverà il farmaco presso la clinica dell'UCLA, che ci ha già inviato la prima fattura per coprire il prezzo del farmaco ( $ 2,23 milioni) ", ha scritto l'associazione. Hanno aggiunto, inoltre, che il volo sarebbe stato donato dall'uomo d'affari serbo Miodrag Kostic, che è stato molto toccato dalla storia di Kris.