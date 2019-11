La novità italiana della pasticceria è a Trieste, l'Harry's premiato dal Gambero Rosso (VIDEO)

la pasticceria dell'Harry's di Trieste, il celebre ristorante stellato di piazza Unità, è stata nominata "Novità dell'anno per il 2020" dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso. La cerimonia di premiazione è avvenuta a Roma questa mattina, davanti a grandi nomi della pasticceria italiana e alla presenza dello chef triestino Matteo Metullio e del pastrychef del ristorante del capoluogo regionale, Antonio Tufano. La pasticceria ha anche ottenuto due torte su tre, nella storica modalità di punteggio assegnata dalle guide del GR.

Le prime reazioni di Tufano

"Non ce l'aspettavamo - ha riferito il 30enne originario di Sarno, in provincia di Salerno - anche perché personalmente era la prima esperienza come pasticcere all'interno di un punto vendita. I sacrifici che ogni giorno facciamo sono stati ampiamente ripagati da questo traguardo". Per quanto riguarda i progetti futuri, Tufano ha affermato che "non ci limiteremo a difendere questo risultato, ma puntiamo a crescere ancora per raggiungere il prossimo obiettivo".