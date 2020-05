L'ultimo saluto a Monsignor Ravignani sarà trasmesso in Tv e in streaming

L'Arcivescovo Giampaolo Crepaldi informa che le esequie del compianto vescovo Eugenio Ravignani "in considerazione dei tempi difficili che viviamo a causa del coronavirus, si potranno svolgere nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti".

Per consentire una degna celebrazione con la partecipazione di Confratelli Vescovi, dei sacerdoti, del popolo la celebrazione funebre si terrà il 21 maggio alle ore 11.00 presso la Cattedrale di San Giusto dove seguirà la sepoltura del Vescovo Eugenio accanto alla tomba di Monsignor Santin. Il rito sarà trasmesso da Telequattro e Radio Nuova Trieste.

Sono inoltre programmate due Veglie di preghiera:

La prima sabato 9 maggio alle ore 20.00 presso la Cattedrale di San Giusto a porte chiuse e senza la partecipazione del popolo, trasmessa da Telequattro e Radio Nuova Trieste.

alle presso la Cattedrale di San Giusto a porte chiuse e senza la partecipazione del popolo, trasmessa da Telequattro e Radio Nuova Trieste. La seconda mercoledì 20 maggio alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli, parrocchia di S.E. Mons. Ravignani, trasmessa in streaming.

L'arcivescovo Crepaldi chiedeinoltre ai vescovi di "riservare una particolare intercessione di preghiera per il Vescovo Eugenio nella celebrazione delle Sante Messe di domenica 10 e 17 e di far pregare il popolo. Tutto sia vissuto con sensibilità pasquale, con la consapevolezza cristiana che il Cristo risorto ha vinto la morte e in cielo ha preparato un posto per coloro che credono e si affidano a Lui".