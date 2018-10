L'ultimo saluto al prof. Marsilli

I funerali di Paolo Marsilli si terranno sabato 27 dalle 10.30 in via Costalunga. Un'occasione per dare l'ultimo saluto ad un uomo amato e conosciuto da moltissimi.

Marito, padre e professore in pensione, Marsilli era nato nel 1951 e aveva 67 anni. Ha perso la vita all'improvviso, il 18 ottobre, quando è stato investito sulle strisce pedonali a Barcola.



"Dubbi, domande, perplessità, problemi?", il ricordo di chi ha voluto bene a Paolo Marsilli

Lascia la moglie e un figlio. Ma non solo, Paolo, insegnante di religione in diverse scuole triestine, lascia un vuoto nel cuore di tutti coloro che l'hanno amato e stimato. Molto apprezzato dai ragazzi, era una persona molto generosa non solo nella pratica dell'insegnamento ma anche nella vita quotidiana.