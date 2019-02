"M'illumino di meno", l'Università di Trieste spegne le luci

L'Università degli Studi di Trieste spegnerà le luci della facciata e della scalinata centrale domani 1 marzo. Per un'ora e mezza, dalle 18 alle 19.30 l'ateneo triestino darà il suo contributo alla campagna di sensibilizzazione lanciata dal programma di Radio2 "Caterpillar" per consumare meno energia e dal titolo "M'illumino di meno".

La giornata dove si consuma di meno

Patrocinata dal Parlamento Europeo e dalla Presidenza della Repubblica, l'iniziativa nasce nel 2005 da un'idea dei giornalisti Massimo Cirri e Filippo Solibello e si svolge sempre a febbraio in concomitanza con la firma del protocollo di Kyoto, avvenuta il 16 febbraio del 1997. Nel corso degli anni è diventata una giornata in cui moltissimi comuni d'Italia decidono di spegnere le luci dei propri palazzi municipali. Moltissime sono le realtà pubbliche - ma anche private - che decidono di supportare "M'illumino di meno".

L'adesione all'iniziativa da parte dell'UniTs prevede, in particolare, la pianificazione dello spegnimento di luci e dispositivi elettrici nel campus di piazzale Europa-Edificio A. Una bella iniziativa che può smuovere la coscienza di tutti noi, nel tentare di non abusare dell'energia e perché no, restituire naturalezza al mondo in cui viviamo.