La Barcolana celebrata sulla Settimana Enigmistica

La Barcolana "finisce" sulle pagine della Settimana Enigmistica. La notizia è di questa mattina e appare a pagina 19 del celebre periodico di parole crociate nella famosa sezione "Forse non tutti sanno che...". Proprio ieri la Società Velica Barcola Grignano ha presentato i risultati dell'analisi sull'indotto che la regata più affollata al mondo genera sul territorio. Un altro successo per Barcolana e per il sodalizio di Barcola che nel 2018 ha festeggiato i suoi primi 50 anni.