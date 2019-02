Frontale in superstrada in cui morirono Luca e Valentina: 8 anni al responsabile

L'incidente in cui morirono Luca Sussich e Valentina Gherlanz era avvenuto il 19 giugno del 2016. La Corte di Cassazione ha deciso per la conferma della condanna inflitta al 34enne di origini romene che aveva percorso l'ex GVT per due chilometri in contromano prima di schiantarsi