«La nostra città è oggi al centro del mondo», Dipiazza: «Continuiamo a lavorare uniti»

«Sto lavorando con tanta energia e amore per far crescere la nostra importante Trieste. In poco più di un anno e mezzo di amministrazione sto lavorando per la città cercando il dialogo e non lo scontro tra le istituzioni. Dopo anni di letargo, e con più di un pizzico di orgoglio come scrive Paolo Rumiz oggi su Repubblica, la nostra città è oggi al centro del mondo» ha dichiarato il sindaco Dipiazza sulla sua pagina Facebook ufficiale.

«Sono “drogato” di Porto Vecchio e lavorando tutti insieme stiamo raggiungendo risultati importanti, vivendo un sogno che si sta trasformando in realtà. Ora è importante – ha aggiunto Dipiazza – che la burocrazia non blocchi tutto con le sue lentezze, e semmai ci aiuti a non rallentare questa magnifica rincorsa verso il futuro. Continuiamo a lavorare uniti per i nostri giovani, per la nostra città».