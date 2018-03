La nuova "auto del sindaco": in anteprima la foto di un lettore

Arriva in anteprima da un nostro lettore la foto della nuova auto di rappresentanza del sindaco Roberto Dipiazza, che verrà utilizzata fino fino al 28 febbraio 2019. Sarà una una Volkswagen Arteon (targata FL980ZZ ), con alimentazione diesel, arriverà senza spese da parte del Comune (a meno di incidenti e quindi il pagamento delle franchigie assicurative).

Recentemente Dipiazza aveva fatto parlare di sè per aver parcheggiato la sua auto (la vecchia Alfa Romeo 159) nella zona riservata i vigili, e per il video di protesta su Facebook dopo aver ricevuto la multa. Il sindaco ha precisato che avrebbe pagato immediatamente, ma si è giustificato specificando che gli altri posti auto erano stati occupati illecitamente, e ha redarguito i vigili per «non aver fatto il loro dovere» e ricordando la sua scelta di non servirsi dell'autista. Qui l'articolo completo.