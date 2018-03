La nuova "auto del sindaco" sarà una Volkswagen Arteon

Sarà una una Volkswagen Arteon (targata FL980ZZ ), con alimentazione diesel, la nuova auto di rappresentanza del sindaco Roberto Dipiazza fino al 28 febbraio 2019. L'elegante berlina tedesca andrà a sostituire la vecchia Alfa Romeo 159, immatricolata nel 2010, che ha ormai 145 mila chilometri all'attivo, e la Renault a motore elettrico ma dalla poca autonomia di percorrenza (tra i 50 e gli 80 chilometri al massimo a seconda di tragitto e temperature esterne).

La nuova auto arriverà senza che il Comune spenda 1 euro (a meno di incidenti e quindi il pagamento delle franchigie assicurative). A "offrire" l'auto è l'Eurocar Italia srl di Gregor Trojer con sede a Udine in viale Tricesimo che darà la Volkswagen Arteon con compresa copertura assicurativa "kasko totale", per un valore totale dell'operazione di 12 mila euro. La società ha risposto all'avviso pubblico che scadeva lo scorso 31 gennaio e chiedeva appunto una vettura in comodato d'uso gratuito per il sindaco in cambio di una sponsorizzazione.

L'accordo prevede che «sulla portiera anteriore verrà apposto il logo del Comune di Trieste mentre sulla portiera posteriore verrà apposto il logo dell'azienda offerente, di dimensione analoga al primo e posto alla medesima altezza».