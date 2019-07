La pattuglia mista e la Polizia di Gorizia rintracciano 17 irregolari

Prosegue l’attività della Polizia di stato in relazione al rintraccio di stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale. La pattuglia mista italo-slovena effettuata con personale della Polizia di frontiera di Gorizia lungo la fascia confinaria ha individuato alle ore 5.30 del 5 luglio 2019 17 stranieri extracomunitari entrati illegalmente in territorio nazionale. Gli stranieri, intercettati mentre si dirigevano verso la stazione ferroviaria di Gorizia, sono di varie nazionalità: Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Turchia, India.

Dalle dichiarazioni è emerso che il percorso effettuato per raggiungere l’Italia è la c.d. “rotta balcanica” con transito attraverso la Slovenia. Un minore straniero non accompagnato di nazionalità bengalese, richiedente asilo, è stato affidato ad una struttura competente, così come previsto dalla legislazione nazionale a tutela dei minori. I 16 stranieri, in conformità all’accordo bilaterale italo-sloveno, sono stati riammessi in Slovenia, nell’ambito della proficua collaborazione tra Polizia italiana e Polizia slovena.