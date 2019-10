A Trieste il primo raduno dei fan de "La Porta Rossa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il 19 ottobre 2019 si terrà a Trieste il primo raduno nazionale dei fan della nota serie televisiva che, proprio nel capoluogo giuliano, è stata girata ed ambientata. L’iniziativa, nata sui social, sbarca nella città che ha offerto le location alle due stagioni della fortunata serie televisiva targata Rai Fiction e Vela Film. Numerosi fan provenienti da tutte le parti d’Italia si riuniranno nella giornata di sabato 19 ottobre per scoprire dove i loro personaggi preferiti hanno legato le loro vicende a luoghi e scorci caratteristici. Un tour attraverso la città li porterà nei siti che hanno amato e suscitato curiosità; tra questi piazza Unità d’Italia, l’università, la chiesa di S. Antonio, il complesso di Melara e molti altri. Al momento del comunicato hanno aderito al raduno oltre 50 persone, che raggiungeranno Trieste con le loro famiglie ed amici, per condividere una passione comune e scoprire una città sempre più al centro di eventi, non solo cinematografici, di carattere nazionale ed internazionale. L’invito è stato esteso anche ad alcuni attori del cast.