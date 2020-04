Coronavirus, la cooperativa Co.a.la vi porta la spesa a casa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Le consegne a domicilio si effettuano dai seguenti punti vendita o fornitori secondo le modalità sotto riportate.

Dai supermercati Eurospesa Dado è attiva la ricezione spese al telefono ai seguenti numeri: Riva Gulli 6 — Tel. 040 3220189 Via Raffineria 6 — Tel. 040 3481290 Via Baiamonti 72 — Tel. 040 818021 Via Donadoni 22 – 24 — Tel. 040 394789 Via Ghirlandaio 16. È attivo il servizio di consegne a domicilio dopo avere effettuato di persona la spesa nel punto vendita L’Azienda Agricola Feresin di Alessandro e Carlo è attiva per ordinazioni dal sito aziendaagricolaferesin.it Indirizzo: Via S. Lorenzo 4, 33059 Fiumicello – Villa Vicentina (UD) Cell.: 392 0907870 E-mail: info@aziendaagricolaferesin.it. Il punto vendita UnSaccoMoras (farine, pasta, riso, lieviti, biscotti, marmellate) è attivo per ordinazioni attraverso la mail: unsaccomoras@molinomoras.it Indirizzo: Via Felice Venezian, 13 34124 Trieste (TS) Tel.: 040 4612397

Da tutti i seguenti supermercati le spese effettuate di persona nel punto vendita al mattino entro le ore 13.00 vengono consegnate nel pomeriggio stesso; le spese effettuate dopo le ore 13.00 vengono consegnate al mattino successivo.

Supermercati

DESPAR: Via Combi 19 Via Fabio Severo 111 Viale D’Annunzio 39/41 Via dei Leo 7 Via San Francesco 16 Via Molino a Vento 65 Largo Barriera Vecchia 7 Viale XX Settembre 28 Via Teatro Romano 2 Via Koch Piazza San Giovanni 6 Via Raffaello Sanzio 19 Via Flavia 56 Muggia via San Giovanni 14 Muggia Strada della Luna 1 Supermercati PAM: Viale Campi Elisi 58 Via Giulia 75/3 (presso il centro commerciale “Il Giulia”) Via Stock 4 Viale Miramare 1 Supermercati



BOSCO: Via Coroneo 31/1 Via Manna 1 Via Franca 4/2 Via Orlandini 1 Via Settefontane 51/1 Piazza Goldoni 10 Via Concordia 6 Largo San Tommaso 2-3 OPICINA Supermercati



COOP ALLEANZA 3.0: Largo Roiano 3 Via della Tesa 36/1 Via Flavia di Stramare 119 (presso il centro commerciale “Montedoro Shopping Center”) Largo Barriera Vecchia 15 Via del Rivo 10 Via di Cavana 13 Campo Metastasio 10 Poggi Paese Via Curiel 5 Borgo San Sergio Via Stazione di Prosecco 13 Sgonico Via Svevo 14 – 16 (presso il centro commerciale “Torri d’Europa”)

Supermercati CONAD: Supermercati CONAD Viale XX Settembre 20 Via Montorsino 4C Via Morpurgo 7



EATALY Riva Tommaso Gulli 1 Supermercato



CONAD Via Locchi 26/3



LA GRANDE MELA Largo Barriera Vecchia 10