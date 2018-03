Furto in via del Toro: rompono la finestra e rubano i soldi in cassa

Alcuni malviventi hanno spaccato il vetro di una finestra e hanno portato via il fondo cassa di un locale gestito da un cittadino cinese in via del Toro. È successo questa notte, alle 3.30, di oggi, 28 marzo, quando è scattato l'allarme.

Sul posto è giunta una pattuglia dell'Italpol che si è appostata davanti al locale in attesa dell'arrivo della Polizia.

Al momento i danni ammontano a qualche centinaia di euro. Ancora da quantificare la riparazione dell'infisso danneggiato.