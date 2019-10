Ladri rubano il fondo cassa di un ortofrutta e un negozio di fiori

Magro bottino per i ladri che la scorsa notte hanno asportato dai registratori di cassa di un ortofrutta e un negozio di fiori 20 e 17 euro in monete. I malviventi si sono introdotti all'interno dei due negozi dopo aver rotto alcuni occhielli metallici e pannelli divisori. Sul posto ieri mattina una Volante della Questura. Indagini in corso.