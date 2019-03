"Spaccata" al Pane Quotidiano di Servola, rubato il fondo cassa

Hanno portato via poco più di 100 euro i malviventi che nella notte tra il 4 e 5 marzo hanno sfondato la vetrina de Il Pane Quotidiano di Servola. I Carabinieri stanno effettuando le verifiche. I danni sulla porta d'ingresso sono relativamente ingenti. Da prime indiscrezioni sembrerebbero presenti alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso i ladri in azione. I proprietari hanno lanciato anche un appello via social rivolto a chi potrebbe aver visto qualcosa.