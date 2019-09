Ladro di biciclette nel mirino, denunciato 71enne

Un cittadino sloveno di 71 anni è stato denunciato ieri 13 settembre a Gorizia con l'accusa di furto e tentato furto. La denuncia è partita da parte di un minore che intorno alle 9 del mattino e assieme alla madre si è presentato presso gli uffici della Squadra Volante per segnalare il furto della propria bicicletta avvenuto in via generale Cascino.

Le telecamere poste in zona e l'audizione di alcuni testimoni hanno consentito di risalire all'autore del reato. Poche ore dopo infatti il 71enne è stato rintracciato ed intercettato in piazza san Francesco. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario. Dopo la visione delle immagini, il cittadino di origine slovena è risultato autore anche del tentato furto di ulteriori due mezzi a due ruote, tentativo che però non è andato a buon fine.