"Lamborghini & design" a Portopiccolo: le foto della Polizia

Tanta curiosità e tanti appassionati di motori e cultori dell’arte e del design datato, ma non vintage, a “Lamborghini & Design – Concorso di eleganza”, evento promosso dal Polo Storico della Lamborghini, in svolgimento a Venezia, a Portopiccolo (Duino) e a Trieste, e dedicato alla friulana Gae Aulenti, uno dei più influenti architetti del ventesimo secolo. Arrivata ieri pomeriggio da Venezia, la carovana di granturismo ha fatto bella mostra di sé questa mattina nella caratteristica location duinese e, dopo una sosta molto ammirata in piazza Unità a Trieste, ha fatto ritorno a Duino percorrendo nel pomeriggio le strade della storica Trieste-Opicina. Il tutto sotto la discreta presenza della Polizia di Stato per rafforzare l’importante mission istituzionale di essere sempre tra la gente.