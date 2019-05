Colpisce una finestra con una sedia all'ospedale Maggiore: denunciato 32enne

Un paziente dà in escandescenze e, dopo aver aggredito verbalmente il personale sanitario, danneggia una finestra dell’ospedale maggiore con una sedia. Si tratta di un cittadino italiano di 32 anni in stato di forte alterazione psicomotoria, come ha spiegato la Polizia di Stato, intervenuta prontamente sul posto. Nessuno dei presenti, tuttavia, si è fatto male. Come da prassi, gli agenti hanno denunciato l’uomo per danneggiamento.