Lanciano un cassonetto giù per via Commerciale, filmando tutto

Tre ragazzi lanciano un cassonetto giù per via Commerciale alta, filmando tutto. Lo dichiara un'abitante della zona, diffondendo il suo sdegno sui social. Secondo la donna, alle 22 di ieri, sabato 29 settembre, sarebbero stati ragazzi sotto i 20 anni in stato "visibilmente alterato" e molto fieri del "bel gesto", tanto da riprenderlo col telefonino tra risa e schiamazzi. Un fatto che ha creato scompiglio nella via e nel quartiere.